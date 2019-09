La società sportiva ASD Sport Savona Arti Marziali organizza con la collaborazione della ASD Celano Boxe Genova, le finali del Campionato Regionale Ligure di pugilato valide per l’accesso ai Campionati Nazionali, presso i campetti da calcio “dell’U.S. Camporosso“ in Viale Kennedy.

Nell’occasione dei campionati Regionali la ASD Sport Savona Arti Marziali la Presidente Silvia Berardi inaugura la sede secondaria di Camporosso, dove vi è il nostro responsabile A. Tecnico F.P.I, A. Moschitta. Una giornata di festa del pugilato dove si incontreranno molte società sportive della Liguria, che si contenderanno il titolo regionale per il pass agli italiani.

Il maestro responsabile della Asd Sport Savona Arti Marziali Dibari Lorenzo dice: “Abbiamo tre atleti in gara per i regionali: Nicolo’ Siccardi 50 kg, Longo Domenico, Cavalieri Andrea ed un fuori torneo: l’elite’ Stefanelli Alessandro 81 kg. Ringrazio i tecnici R.Milani, F.Renzoni, A.Moschitta per il lavoro svolto con gli atleti.

La presidente dell’ASD Sport Savona Arti Marziali, ringrazia la presidente della Federazione Pugilistica Ligure C. Dossena, tutto il team Moschitta, Chiara Muratore, Jessica Favia per l’ottima collaborazione e l’ASD Celano Boxe Genova, sempre in prima linea insieme a noi per far sì che questi campionati si svolgano”.

