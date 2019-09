All’età di 90 anni è mancato Giovanni Orengo, noto come “Jeannot U Giuara”, ultimo pastore di Pigna, rappresentante della cultura agropastorale e delle tradizioni dell’Alta Val Nervia. Domani alle 16 i funerali saranno celebrati a Pigna nella Chiesa di San Michele Arcangelo. “Era un uomo buono ed era un grande conoscitore dei nostri luoghi e delle nostre tradizioni”. dice Roberto Trutalli, sindaco di Pigna, a Lorenza Rapini su “La Stampa”.

