Un operaio di 48 anni è stato investito da un furgone mentre lavorava sull’Aurelia, a Cavi di Lavagna, in provincia di Genova. L’uomo stava ridisegnando le strisce pedonali quando il furgone lo ha travolto. Soccorso dal 118 è stato trasportato in codice rosso al San Martino di Genova.

