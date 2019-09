Nel processo per la morte di Mauro Feola, deceduto a 50 anni il 25 luglio 2015 per annegamento davanti ai Bagni Papeete ad Imperia, la Unipol Sai, assicurazione dello stabilimento balneare, ha proposto un risarcimento ai familiari, tra cui i due figli di 6 e 18 anni. Il possibile accordo potrebbe determinare la rinuncia alla costituzione delle parti civili. La proposta della compagnia arriva dopo la contestazione del Pm di aver omesso la preventiva analisi dei fondali e delle correnti nello specchio d’acqua davanti allo stabilimento e di non aver dotato i bagnini di determinati strumenti di soccorso, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

