“Ognuno andrà su nuove strade, rimane l’amicizia con una grande persona e una bellissima famiglia. Tutti sappiamo di cosa è capace Fabio in campo, con un talento fuori dal comune, col suo carattere e il suo carisma. Ma il Fabio migliore è quello fuori dal campo, una grande persona. Grazie Fabio” ha scritto Davin in un post pubblicato su Instagram.

Il tennista armese Fabio Fognini non sarà più allenato dal coach argentino Franco Davin si separano. Al termine della stagione si concluderà il rapporto professionale tra i due.