Stamani a Genova, in via Papa Giovanni XXIII, un bus Amt della linea 89 che ha avuto un incidente per la rottura dei freni. L’autista ha tentato di azionare il freno a mano, ma anche questo era rotto. A quel punto il mezzo ha percorso 50 metri urtando un’auto ed un muretto. Una donna di 53 anni è rimasta ferita in modo lieve ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Martino.

