Oggi la Prefettura di Imperia ha autorizzato la richiesta di contributi avanzata dal Comune di Ventimiglia quale capofila di euro 60.000. Gli altri due comuni interessati sono Dolceacqua e Camporosso. Comunica il consigliere comunale di Ventimiglia Marcello Bevilacqua, incaricato di seguire la pratica dal Sindaco Scullino: “è stato redatto apposito progetto denominato “Promozione della sicurezza integrata e di collegamento ciclovia intercomunale”. Le singole Amministrazioni Comunali hanno indicato i punti critici dei rispettivi tratti di ciclovia con le infrastrutture che meglio rispondono alle esigenze di sicurezza e tutela degli utenti e salvaguardia del bene pubblico.” Continua Bevilacqua: “ringrazio i colleghi di Dolceacqua e Camporosso, come ringrazio il comandante Marenco che ha seguito personalmente il progetto, il contributo serve per acquistare telecamere mobili e gli iniziali posizionamenti delle telecamere mobili saranno soggette a spostamenti sulla base delle mutate esigenze di controllo e/o di sicurezza dei percorsi”.Con l’acquisto di queste telecamere, dicono gli amministratori interessati, viene migliorata la sicurezza integrata del percorso ciclabile che collega i tre Comuni, un progetto intercomunale che permette l’interscambio delle immagini e il controllo dell’intero percorso.

