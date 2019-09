A Sanremo la Riviera Trasporti venderà il deposito degli autobus in corso Cavallotti puntando ad incassare 6-7 milioni di euro per risanare il bilancio aziendale. Lo stabile sarà poi trasformato in area commerciale con tipologie di vendita che non faranno concorrenza agli esercizi presenti a San Martino. Non ci saranno, dunque, grande distribuzione alimentare e abbigliamento, come scrive Giorgio Giordano su “Il Secolo XIX”.

