Zio e nipote di 38 e 35 anni, incensurati, coltivavano pomodori, zucchine, peperoni e cannabis. Sono stati scoperti dai poliziotti di Genova San Fruttuoso. Sono accusati di produzione, traffico e detenzione di droga. La piantagione era in un terreno a Molassana. Gli agenti li hanno scoperti dopo le segnalazioni di alcuni residenti. I poliziotti hanno trovato 28 piante per un peso di 40 chili: 23 piante erano in due costruzioni e 5 erano mescolate tra le verdure dell’orto.

Correlati