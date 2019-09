Un rumeno di 31 anni, che ieri ha camminato sui binari tra Pietra Ligure e Loano e oggi a Borghetto, è stato arrestato dai Carabinieri. Il vizio di camminare sui binari, mandando in tilt la circolazione dei treni gli è costato caro. I Carabinieri hanno rintracciato l’uomo all’altezza dell’abitato di Borghetto Santo Spirito in evidente stato di ubriachezza. Quando i militari hanno bloccato il 31enne, lui li ha aggrediti con pugni e calci: è stato arrestato per “resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio”.

