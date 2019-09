I dirigenti scolastici delle scuole superiori della provincia di Imperia stanno valutando come e se recepire l’invito del Ministero a giustificare l’assenza a scuola che il 27 settembre protesteranno per gli sconvolgimenti climatici. A Imperia sarà organizzato un corteo con partenza da piazza Calvi e chiusura in piazza della Vittoria. In alcuni casi i presidi hanno dato il loro assenso ed ora si attende solo il via libera dal Consiglio dei Docenti, come riportano Milena Arnaldi ed Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

