La Regione Liguria aumenta l’impegno per creare il Registro degli assistenti familiari per facilitare l’incrocio tra chi cerca lavoro e chi ha bisogno di badanti o baby sitter per assistere un congiunto o i propri figli. Al momento sono 100 le iscrizioni in provincia, a breve saranno organizzati due corsi di formazione, uno per badante ed un per baby sitter, Uno sportello si trova a Ventimiglia in via Ettore e Marco Bassi, uno a Sanremo in via Peirogallo ed uno ad Imperia in piazza Ulisse Calvi, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

