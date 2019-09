Correlati

Dopo gli accertamenti dei giorni scorsi,effettuati dai Carabinieri Forestali,dei lavori di pulizia della Foce del Roia si sono riscontrate violazioni dei protocolli e delle norme a tutela del Sito di Interesse Comunitario in particolare il fatto che molte delle piante presenti siano state rasate al suolo per fare pulizia,di un luogo chenon è conforme alle regole per il sito al momento,le indagini per accertare le responsabilità sono ancora in corso,sotto i riflettori degli inquirenti la sola ditta che si è occupata della pulizia ma come detto le indagini non sono chiuse