Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia ha aderito anche quest’anno alle “Giornate Europee del Patrimonio” in calendario sabato 21 e domenica 22 settembre scorso, che hanno riscosso molto successo in numerosi siti e musei, italiani ed esteri.

Grande soddisfazione per l’escursione transfrontaliera a Mentone, nell’ambito del progetto “Via Iulia Augusta” in collaborazione col Comune di Ventimiglia, durante la quale, sotto la competente guida della responsabile Christine Didier, è stato possibile visitare la Mostra “il était une voie, le voyage des romain en Riviera” allestita al Palais d’ Europe, seguita dalla visita al centro storico, dalla rinnovata Chiesa di Saint Michel all’isola pedonale.

Anche le iniziative che si sono svolte presso il Museo hanno incontrato un grande favore da parte dei numerosi partecipanti, sia la visita guidata di sabato pomeriggio, sia le attività didattiche per i più piccoli che si sono tenute domenica mattina.