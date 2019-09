Gli operai di una ditta incaricata di pulire il greto del fiume Roya a Ventimiglia sono nel mirino dei Carabinieri Forestali per avere raso al suolo la vegetazione invece di eseguire un taglio selettivo, conservando una fascia di rispetto per il rifugio dell’avifauna. Rischiano una multa tra 1000 e 10 mila euro perché il lavoro avrebbe compromesso una importante un’oasi faunistica che rientra nei Siti di Interesse Comunitario. Le irregolarità riscontrate dai carabinieri Forestali riguardano la violazione del piano di gestione del bacino, firmato tra Comune e Regione Liguria.

Sono nel mirino dei Carabinieri Forestali per avere raso al suolo la vegetazione invece di eseguire un taglio selettivo, conservando una fascia di rispetto per il rifugio dell’avifauna