Lo scavo si svolge con concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 30 agosto 2019, Rep. 922.

Seguirà l’intervento di Roberta Fabbri, neolaureata presso il Politecnico di Torino, che presenterà per la prima volta al pubblico la sua tesi di laurea sulla possibile musealizzazione della zona degli scavi in collegamento con l’area archeologica di Albintimilium.

Durante l’incontro, Daniela Gandolfi presenterà le azioni che verranno messe in campo, gli obiettivi da raggiungere e lo staff impiegato nelle ricerche (archeologi, archeometristi, archeobotanici, antropologi) cui parteciperanno tredici studenti provenienti dalle università di Bologna, Padova, Pisa, Roma, Torino, Barcellona e Tarragona.

Giovedì 26 settembre , alle ore 16.30, nella Sala “Emilio Azaretti” del Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia presentazione della nuova campagna di scavi dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri nell’area delle mura settentrionali di Albintimilium dove le ricerche precedenti hanno portato alla luce un cimitero tardo antico con un interessante settore a sarcofagi in pietra.