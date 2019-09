Fabio Fognini sta valutando la possibilità di operarsi. “Non è questo il momento di parlarne. Davanti ci sono tanti tornei importanti e sono in corsa per il Masters che è un sogno nel cassetto che vorrei esaudire” dice il tennista armese. La decisione sull’operazione, visti i problemi alla caviglia destra, sarà presa più avanti. “Alla “Laver Cup” ho vissuto giorni bellissimi, un premio per quello che ho costruito in quindici anni di carriera. Fantastico essere assieme due giocatori che sono la storia del tennis come Nadal e Federer” commenta Fognini.

