Tentata prostituzione minorile e detenzione di materiale pedopornografico: sono le accuse della Polizia a un uomo di 53 anni che vive a Sanremo che è stato sottoposto a obbligo di dimora e di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria. L’uomo proponeva ai ragazzini prestazioni sessuali. Li aspettava nel parcheggio di un centro commerciale di Arma di Taggia e sui loro scooter lasciava un biglietto con il suo numero di telefono in cui proponeva sesso per denaro. Gli investigatori hanno trovato l’uomo in possesso di 6.000 immagini di ragazzi, ragazze, bambini e bambine in pose sessuali. Interrogato, ha ammesso i fatti mostrando indifferenza.

