La Sanremese comunica che da oggi Valentino Papa, ex giocatore e allenatore biancoazzurro, entra a far parte dello staff della prima squadra e sarà un nuovo collaboratore dell’area tecnica di mister Nicola Ascoli. Nato a Napoli il 29 agosto 1979, Papa da giocatore è cresciuto nella Robur Siena e ha giocato con la Sanremese dalla C/2 all’Eccellenza, totalizzando oltre 150 presenze. Da allenatore si è seduto sulla panchina dei matuziani in Eccellenza nella stagione 2015/2016. Valentino Papa sarà presentato questo pomeriggio al termine dell’allenamento, alle ore 17, nella sala stampa del Comunale.

