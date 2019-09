Sanremese-Savona, gara valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia di serie D, che si giocherà al Comunale mercoledì prossimo 25 settembre 2019 alle ore 15, sarà diretta da Senthuran Lingamoorthy della sezione di Genova.

