Una vittoria per i Giovanissimi 2006 ed una sconfitta per la Juniores: questo il bottino delle giovanili della Sanremese nello scorso weekend. La trasferta degli Allievi 2004 a Legino è stata invece rinviata a mercoledì 25 settembre a causa dell’allerta meteo.

