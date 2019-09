Secondo Info Data, data blog de Il Sole24 Ore, in provincia di Imperia per quanto riguarda il reddito di cittadinanza in testa c’è Terzorio con il 9,3% di chi è senza lavoro, in età compresa tra 15 e 64 anni. A seguire Vessalico (9%), Imperia (8,1%) Prelà (7,9%), Badalucco e Cesio (7,6%). Tra i Comuni con le percentuali più basse, invece, Camporosso (3,5%), Caravonica e Castellaro (1,9%), Cipressa (1,4%) e Lucinasco (1,2%), come riporta Giorgio Bracco su “Il Secolo XIX”.

