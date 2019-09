I Carabinieri di Sestri Levante hanno denunciato quattro ragazzi e una ragazza tra i 14 e i 15 anni, che la notte tra l’11 e il 12 settembre hanno disturbato l’intero quartiere di Pila. Hanno iniziato a suonare ai citofoni e a sbattere un palo di un segnale stradale divelto dalla strada contro le saracinesche. Alcuni abitanti hanno chiamato il 112. I cinque sono stati denunciati per molestia, disturbo del riposo e delle occupazioni e danneggiamento della cartellonistica stradale.

