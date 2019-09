A Molini di Triora dopo una serie di intensi colloqui, è stata scelta la nuova maestra che educherà i sei bimbi iscritti alla scuola materna ed il rischio di chiusura è solo un brutto ricordo. Ieri pomeriggio la maestra si è presentata a bimbi e genitori. All’appello della scorsa settimana avevano risposto oltre 50 persone da tutta Italia ed alla fine è stata scelta Alessandra Abbate, 46enne di Roma, da un anno residente a Vallecrosia, laureata in Pedagogia a indirizzo psicologico, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

