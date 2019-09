Nel corso della notte a Imperia è stato richiesto un intervento al supermercato Carrefour dove un italiano residente ad Imperia di circa 45 anni voleva a tutti i costi acquistare dei generi alimentari pur non avendo denaro contante né copertura bancaria sulla carta di credito per finalizzare l’acquisto. Non riuscendo a contenere e a far ragionare il soggetto la guardia giurata e il responsabile del punto vendita hanno chiamato il 112. I poliziotti hanno avvicinato l’uomo con serenità e comprensione, indicando allo stesso diverse strutture di sostegno per persone indigenti nell’area comunale di Imperia. Quest’ultimo, in risposta, prima ha urlato agli stessi di provvedere loro al pagamento della sua merce e poi ha iniziato ad insultarli e ad inveire. Mentre gli operatori cercavano di tranquillizzarlo, l’uomo si è scagliato contro uno di essi tentando di colpirlo con un pugno, non riuscendovi solo per la pronta reazione dell’agente e del collega. Dopo aver immobilizzato e riportato alla calma e alla lucidità l’uomo, gli agenti lo hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Correlati