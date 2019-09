A Imperia negli ultimi mesi sono sempre state più numerose le rotture dell’acquedotto del Roja ed i geyser d’acqua che si formano di conseguenza. Negli ultimi giorni si sono verificate rotture prima alla Marina (sabato) ed in frazione Piani (domenica). L’ultimo geyser in ordine di tempo si è levato in corso Allende. Quest’anno il primo zampillo in strada si è registrato il 22 marzo in via Gavi, poi il 4 giugno al Prino, il 12 luglio alla Rabina, il 3 agosto in via Berio e il 10 agosto a Borgo Marina, come ricorda Andrea Pomati su “La Stampa”.

