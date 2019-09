Ritorna il tradizionale appuntamento con le fiere di Imperia nelle domeniche del 29 settembre e 6 ottobre. Centinaia le bancarelle attese da tutto il Nord Italia.L’appuntamento del 29 settembre con la Fiera dell’Angelo vedrà la sperimentazione della nuova location di lungomare Amerigo Vespucci. Per quanto riguarda la viabilità, è prevista la trasformazione della parte a monte in doppio senso di marcia e shuttle gratuito da Oneglia dalle 9 alle 19, in aggiunta ai parcheggi in zona San Lazzaro. La fiera di San Francesco del 6 ottobre avrà invece luogo in Via Cascione.

“Due appuntamenti importanti, rinnovati nella loro concezione, che riteniamo troveranno una buona accoglienza da parte di cittadini e visitatori”, commenta l’assessore al Commercio, Gianmarco Oneglio. “Imperia vuole essere viva anche sul fronte degli eventi commerciali. C’è stata un’attenzione particolare a ridurre al minimo i disagi viabilistici per la fiera di domenica prossima e credo che la soluzione trovata sarà apprezzata”.