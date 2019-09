A tal fine, lo scorso agosto l’Amministrazione Scajola aveva già previsto 600.000 per ulteriori interventi presso Teatro Cavour e Piscina nella revisione della strategia sui fondi europei 2014-2020.

Proseguiranno nel corso dell’autunno due importanti cantieri aperti nei mesi scorsi: il Teatro Cavour e la Piscina Felice Cascione. “Si tratta di due opere sulle quali abbiamo dovuto fare un enorme lavoro suppletivo rispetto a quanto abbiamo trovato”, ricorda il sindaco. “Ho avuto diverse riunioni con i tecnici e i progettisti e riteniamo doveroso procedere con ulteriori interventi per permettere alle due strutture di riaprire nelle migliori condizioni”.

Tra questi: la ricostruzione del Molo Lungo di Oneglia, che diventerà “la Passeggiata nel mare”, la riqualificazione complessiva dei portici e di Piazza Dante a Oneglia e di Galleria Gastaldi a Porto Maurizio. “A questo grande piano di investimenti pubblici da oltre 12 milioni – prosegue Scajola – va aggiunta la pista ciclabile, per un importo ulteriore di 16,3 milioni. La gara si è già conclusa e a breve la commissione giudicherà le offerte. Puntiamo a iniziare i lavori a gennaio 2020”.

“Per Imperia si è aperto l’autunno delle grandi opere”. Queste le parole utilizzate dal sindaco Claudio Scajola per commentare il gran numero di lavori pubblici che interesseranno la città nei prossimi tre mesi. Di qui alla fine dell’anno saranno aperti a Imperia 15 grandi cantieri di importo superiore ai 100 mila euro per un investimento complessivo di quasi 12 milioni di euro.