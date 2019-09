Si svolgerà domani a Milano la conferenza stampa nazionale dell’edizione 2019 di Area Sanremo. Nel corso dell’incontro, oltre a confermare i punti fermi di questa nuova edizione (iscrizione gratuita, svolgimento solo a Sanremo, brano inedito per tutti gli iscritti, due dei vincitori direttamente ammessi al Festival 2020) verranno svelati i nomi dei cinque componenti la Commissione di valutazione. L’intera Conferenza Stampa di domattina – h.12 – sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook di Area Sanremo

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta