Sabato 28 settembre si svolgerà la decima edizione del Memorial Clemente Manfrin, amatissimo e compianto presidente di Anap Confartigianato Imperia (Associazione che tutela e rappresenta gli anziani ed i pensionati di Confartigianato). La giornata “Camminare fa bene” è organizzata dal Cupla, Comitato Unitario Nazionale dei Pensionati dei Lavoratori Autonomi, insieme alle associazioni che compongono la Rete per l’Invecchiamento Attivo.

In programma una passeggiata lungo il Parco Costiero da Arma di Taggia a Sanremo (con direzione quindi opposta rispetto al passato). L’appuntamento sarà alle ore 9:30 presso villa Boselli ad Arma di Taggia, dove alle 10 avverrà la partenza. Ad accogliere i partecipanti all’arrivo a villa Ormond a Sanremo sarà un ricco buffet per il quale è richiesto un piccolo contributo di 5 euro. Sarà anche quest’anno presente il complesso ‘Come una volta’ che allieterà i partecipanti con musica dal vivo e la possibilità di ballare. “Invitiamo quindi tutti, tesserati e non, a partecipare a questa iniziativa – dicono dall’Anap Confartigianato – per trascorrere insieme una giornata di allegria e attività fisica all’aria aperta lungo la bellissima pista ciclopedonale affacciata sul mare. L’obiettivo è infatti quello di stare insieme e di promuovere un corretto stile di vita attivo”.

Per iscriversi è possibile telefonare al numero 0183/297148 oppure rivolgersi direttamente alle associazioni che aderiscono alla Rete per l’Invecchiamento Attivo.