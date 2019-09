Questa mattina la Sanremese si è ritrovata al Comunale per la ripresa degli allenamenti. Seduta di scarico per la squadra e morale alle stelle dopo la prima vittoria stagionale in campionato con il Vado.

Mercoledì pomeriggio alle 15 si torna in campo: al Comunale c’è il Savona per i 32esimi di finale della Coppa Italia di serie D. Il turno è organizzato in gare uniche: se al termine dei novanta minuti le due formazioni saranno in parità, si andrà direttamente ai rigori. La vincente affronterà il 9 ottobre una tra Chieri e Ligorna.

La società ha fissato dei prezzi agevolati per incentivare l’afflusso del pubblico: tribuna 10 euro, gradinata 5 euro.