Sono stati rintracciati, in buone condizioni di salute, a Saorge, sul versante francese della val Roya, marito e moglie di 70 anni, dati per dispersi ieri pomeriggio dalla figlia nella zona di Gouta. Per diverse ore vigili del fuoco, Soccorso Alpino, Croce Rossa, Carabinieri e volontari avevano ispezionato la zona di bosco vicina al punto dove i coniugi avevano lasciato l’auto.

