Gentile Consigliere Ioculano aveva ragione chi mi diceva che per te la politica è più importante della tua città, non volevo crederci.

Capisco che sei in campagna elettorale per le regionali ma ostacolare a tutti i costi l’apertura del parcheggio sul Roja, ti farà perdere voti. I cittadini di Ventimiglia come hai recentemente visto sanno scegliere chi ama la città e non sono interessati a chi per questioni di partito o solo di voti la vuole affondare.

Per quanto riguarda l’apertura dei parcheggi su aree ferroviarie attraverso ordinanza, spero sia solo una battuta mal riuscita, altrimenti sarebbe grave! Comunque non preoccuparti, la mia Amministrazione darà a Ventimiglia i parcheggi sulle aree ferroviarie, salvo che tu non ti voglia mettere contro anche ad essa! Avevi detto in consiglio comunale che avresti appoggiato le iniziative utili per Ventimiglia, ti chiedo di collaborare per il parcheggio sul Roja, se il PD si mette contro chiuderà ma lo dovrete spiegare poi ai cittadini.

Sui social la questione vede contrapposti i due schieramenti politici di maggioranza e minoranza nel dibattito sono entrati i problemi relativi alla sicurezza a possibili attentati terroristici insomma un gran calderone. Va ricordato che i temi di sicurezza inadeguatezza del mercato nella sua attuale location hanno sempre subito uno stop quando viene paventato uno spostamento in altra area in quel momento i parcheggi selvaggi la sicurezza i rischi di attentato passano in secondo piano , una polemica fine a se stessa