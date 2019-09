Si è giocata una sola partita delle semifinali del campionato di Serie B. La pioggia e la conseguente impraticabilità del terreno di gioco ha costretto al rinvio del match di Taggia tra la Taggese di Daniel Giordano e la Osella Surrauto Monticellese di Marco Battaglino. L’incontro si disputerà sabato 28 settembre, alle 15, nello sferisterio ligure. Nell’altra partita, giocata a San Biagio Mondovì, i monregalesi di Andrea Pettavino hanno superato 11-3 la Morando Neivese di Fabio Gatti. Retour-match in programma domenica 29 settembre, alle 15, a Neive.

Serie B – Andata semifinali Acqua S.Bernardo San Biagio-Morando Neivese 11-3 Taggese-Osella Surrauto Monticellese rinviata per pioggia/campo impraticabile a sabato 28 settembre, ore 15, a Taggia