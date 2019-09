Pulcini Trofeo Fipap – Ritorno finale San Leonardo-Gottasecca rinviata per pioggia/campo impraticabile a mercoledì 25 settembre, ore 17, a Imperia.

Serie C2 – Andata semifinali Virtus Langhe-Araldica Castagnole Lanze 11-6 San Biagio-Gottasecca 11-7 Ritorno Araldica Castagnole Lanze-Virtus Langhe 8-11 Gottasecca-San Biagio 11-5 Virtus Langhe in finale; San Biagio e Gottasecca allo spareggio

Serie C1 – Andata finale Polisportiva Pieve di Teco-Bubbio 9-11 Ritorno Bubbio-Polisportiva Pieve di Teco 11-10 Bubbio campione d’Italia e promosso in Serie B

