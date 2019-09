Week-end con due vittorie e una sconfitta per il settore giovanile dell’Ospedaletti. Gli Allievi 2004 si sono imposti 1-0 sul campo del Campomorone grazie alla rete firmata da Marrocu, mentre i Giovanissimi 2005 hanno superato 2-1 il Finale con le marcature di Madafferi e Cappello. Battuta d’arresto per i Giovanissimi 2006, sconfitti 2-1 dalla Genova Calcio. Di Baruperez la rete orange.

Week-end con due vittorie e una sconfitta per il settore giovanile dell’Ospedaletti