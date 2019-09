Droga sulla focaccia per farla entrare nel carcere femminile di Pontedecimo. La droga era, come si legge in un comunicato della Uilpa, sindacato della Polizia Penitenziaria, hashish e subutex, oppiaceo usato da tossicodipendenti da eroina e cocaina in cura. La destinataria era una 28enne, in cella per spaccio. La donna e l’uomo che hanno tentato di introdurre la droga sono stati denunciati.

