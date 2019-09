Nella mattinata di ieri, un italiano di 52 anni, si è presentato in Commissariato di Ventimiglia riferendo di essere stato aggredito, mentre si trovava al lavoro, ad opera del padre del suo ex coinquilino, per motivi legati alle spese dell’alloggio condiviso fino a pochi giorni prima.

L’uomo, ancora dolorante, ha riferito che l’aggressore, italiano, dopo una breve e animata discussione, lo aveva colpito, per tre volte, con un paletto in ferro di colore rosso, utilizzato, solitamente, per delimitare i parcheggi.

Mentre la vittima veniva vistata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sanremo e giudicata guaribile in 10 giorni, gli uomini della Squadra Volante del Commissariato, dopo aver sentito un testimone e rinvenuto il paletto di ferro utilizzato per l’aggressione, hanno rintracciato l’autore del gesto, il quale, dopo aver ammesso la responsabilità di quanto accaduto e stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per lesioni aggravate.

