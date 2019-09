Una donna di 29 anni è stato trovato poco prima dell’alba di ieri sui binari della ferrovia della linea Genova-La Spezia. La giovane, originaria di Chiavari, avrebbe passato la notte in una discoteca della zona. Vicino al punto della tragedia c’era un buco nella ringhiera che, secondo testimoni, sarebbe usato spesso dai ragazzi per passare dall’Aurelia al lungomare attraversando i binari.

