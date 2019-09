A Sanremo gli abitanti di via Corradi hanno presentato in Comune una raccolta firme. “Mezzi anche di grandi dimensioni circolano a tutte le ore in via Corradi, mettendo in pericolo l’incolumità delle persone. Mancano i segnali stradali prescritti dall’ordinanza che disciplina la circolazione nella via” dicono i residenti. Il gruppo “100percentoSanremo” chiede all’amministrazione “quali sono le strategie che intende adottare per evitare il forte disagio e l’incolumità dei cittadini”, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

