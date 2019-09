La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, al fine di meglio approfondire i fatti di Sanremese-Fezzanese e le discordanze rispetto al referto arbitrale, accoglie parzialmente il Reclamo del club biancoazzurro e, in attesa delle nuove risultanze probatorie, sospende sia il procedimento che le conseguenti sanzioni applicate dal Giudice Sportivo. Sanremese-Vado di domenica 22 settembre 2019 si giocherà, pertanto, a porte aperte.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta