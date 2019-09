Per l’occasione verrà organizzato anche un open day al campo Zaccari a Camporosso, dove alle 17, prenderà il via l’attività dimostrativa con le squadre del settore giovanile, alle 18.45 verrà offerto un rinfresco, mentre intorno alle 19 ci sarà una riunione tecnica con gli allenatori che inizieranno la prima sessione didattica con il Torino Fc Academy.

Dopo i precedenti anni di lavoro e soddisfazioni il Torino Fc Academy ha deciso di continuare la splendida collaborazione che si è creata nel tempo con la società biancorossa. Il rapporto tra le due società verrà rinnovato martedì 24 settembre alle 15.30 nella sala Polivalente di Vallecrosia , sita in via Cristoforo Colombo.

Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia rinnova la collaborazione con il Torino Fc Academy per altri tre anni.

