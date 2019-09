Lo staff dell’Ospedaletti si arricchisce ancora. Nelle ultime ore la società orange ha ufficializzato la nomina di Giorgio Bordero a nuovo direttore generale.

Imprenditore di professione, già membro del direttivo, Bordero nelle fila dell’Ospedaletti si è già occupato di settore giovanile e il suo nuovo incarico si inserisce in un percorso di implementazione della struttura organizzativa e gestionale che tende sempre di più a una maggiore professionalità.

Un potenziamento dello staff dirigenziale che si rende necessario per i passi avanti e il grande sviluppo che l’Ospedaletti sta vivendo negli ultimi anni, per garantire sempre maggiore presenza e competenza favorendo così una costante crescita del club.

Correlati