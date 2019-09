Sono state pubblicate questa mattina le designazioni arbitrali della quarta giornata di campionato in serie D. Sanremese-Vado sarà diretta da Valerio Crezzini di Siena. I collaboratori di linea saranno Vittorio Consonni di Treviglio e Alessandro Antonio Boggiani di Monza.

