Al momento sembra non siano state riscontrate irregolarità.

La notizia trapelava nelle scorse ore in città, la pulizia voluta dall’amministrazione SCULLINO della foce del Roia era finita sotto la lente dei Carabinieri Forestali. I controlli,dovuti al fatto che la foce del Roia è un Sito di Interesse Comunitario, sono iniziati ieri e proseguiti questa mattina.