Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Di seguito l’intervista integrale al tecnico Luca Ferrari e alcune foto del gruppo Under 16 Volley Team Arma Taggia stagione 2019-20:

L’ottima collaborazione con la SDP Mazzucchelli Sanremo permetterà di disputare il campionato di Seconda Divisione Fipav, nel quale coach Luca Ferrari non ha dubbi e dichiara: “I nostri obiettivi sono quelli di far crescere le ragazze e, ovviamente a livello sportivo, di raggiungere la zona play-off”.

Alla palestra “Ruffini” di Taggia primo allenamento ufficiale della formazione under 16 del Volley Team Arma Taggia. Alla guida coach Luca Ferrari che ritorna così nella società della sua città dopo aver fatto esperienze molto positive con diverse società della provincia di Imperia. Gruppo giovane, con nuovi elementi di qualità e con tanta voglia di fare bene nei campionati Fipav assegnati.