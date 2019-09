Continua il progetto “in rosa” che il Don Bosco Vallecrosia Intemelia ha iniziato l’anno scorso grazie all’impegno e alla disponibilità di Ivan Busacca e Claudio De Nunzio, i responsabili della sezione calcio femminile. Visto i buoni risultati raggiunti durante la stagione passata e le tante iscrizioni per la stagione 2019-2020, la società biancorossa ha deciso di puntare nuovamente sul settore femminile. Le squadre, prima squadra e juniores, si allenano il lunedì e il mercoledì sera al campo Zaccari a Camporosso.

«Molta soddisfazione per il numero sempre in crescita delle ragazze che si avvicinano a questo sport e che hanno deciso di scegliere la nostra grande famiglia – fa sapere soddisfatto il responsabile del settore femminile Claudio De Nunzio – La guida tecnica è affidata agli allenatori Ivan Busacca, coadiuvato dal mister Francesco Cardinale, mentre il Ds è Gianluca Giorno e il Dt è Francesco Lapa».