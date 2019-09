Domenica 29 settembre appuntamento con “Fungo nel Borgo”, organizzata dall’Associazione LiberArteFamkorè in collaborazione con i commercianti del paese e con il patrocinio del Comune di Triora.

Un evento itinerante che inizierà la mattina con l’allestimento del mercatino artigianale.

Alle ore 11 partirà la visita guidata nel centro storico per scoprirne la bellezza e la storia di Triora con la guida Raffaella Asdente.

Poi largo alla gastronomia, gli esercenti nelle piazze prepareranno piatti a base di funghi.

Il pranzo e il pomeriggio saranno allietati dai gruppi musicali dal vivo che si esibiranno negli angoli del borgo. Lungo il viale vi saranno laboratori creativi per la famiglia.

Ad accompagnare il pomeriggio la spumeggiante e simpaticissima musica della Prisma Band.

Un appuntamento imperdibile che chiude le rassegne gastronomiche estive. Un occasione per visitare il Paese delle Streghe, gustare un buon piatto, durante una giornata di inizio autunno con temperature ancora estive.

