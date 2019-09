Questo pomeriggio la Sanremese ha svolto un allenamento congiunto al Comunale contro la Juniores di Marco Prunecchi. Nicola Ascoli ha utilizzato tutti gli elementi della rosa, ad eccezione dell’infortunato Maggi che ha seguito la sgambata a bordo campo e di Colombi, in permesso per assistere alla nascita del suo primogenito Achille. Nella ripresa ha partecipato alla partitella anche Calderone.

Domani alle 14.15 la squadra si ritroverà a Taggia per continuare a preparare al meglio la gara di domenica contro il Vado, valida per la quarta giornata di campionato.

Nel tardo pomeriggio è attesa la decisione della Corte d’Appello Federale sul ricorso presentato dai legali del club biancoazzurro in seguito ai provvedimenti del Giudice Sportivo dell’11 settembre dopo Sanremese-Fezzanese.

