Finalmente il nuovo polo ZeroSei di Albenga è una realtà. Dopo anni di esperienza e lavoro di continuità tra il nido “Fate e Folletti”, prima collocato nella frazione di Leca d’Albenga, e la scuola dell’infanzia “S.S. Annunziata” di Bastia d’Albenga, i due progetti trovano una casa comune nella frazione di Bastia.

Dopo 10 anni di attività, ricerca, sperimentazione e formazione, la scelta, seppur malinconica, della cooperativa sociale Jobel è stata di chiudere la sede del nido di Leca e di trasferirlo a Bastia, per agevolare, oltre che la continuità progettuale, anche la continuità degli spazi del progetto ZeroSei, che prevede un percorso collegato tra nido d’infanzia e scuola materna.

Il lavoro degli operatori, che già da anni lavorano con un pensiero pedagogico e formativo comune che unisce le due strutture, garantirà una sinergia d’intenti che si vedrà ancor di più sostenuta e rafforzata dalla presenza in un’unica struttura.

“Oggi vediamo finalmente realizzato il lavoro degli ultimi anni e il collegamento sarà ancora più forte. Saremo davvero un Progetto ZeroSei, come amavamo già chiamarlo.” – commenta la coordinatrice pedagogica Manuela Bruno.

Il nuovo nido accoglierà 24 bambini. In questo momento il servizio è al completo con lista d’attesa.

Per informazioni e visite: 393/2591623.

